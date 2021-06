È destinato a diventare l’evento dell’estate italiana e si svolgerà in Sardegna: è il Water World Music Festival, il concerto in programma il 25 luglio, al largo di Cala dei Sardi, in Gallura, su un palco galleggiante di 640m² e pubblico sulle barche tutte intorno.

Padrone di casa il rapper olbiese Salmo, che ha già sperimentato un’esperienza analoga la scorsa estate al Red Valley Sea Party, al largo della Baia di Porto Frailis, Arbatax.

"Sarà l’evento dell’estate, non fatevelo raccontare!", assicura entusiasta Salmo, che dividerà la scena con altri artisti italiani.

Il concerto dal vivo avverrà in mezzo al mare, nelle acque del Golfo di Cugnana, a due passi dalla Costa Smeralda, alla presenza del pubblico. Una prima assoluta nel suo genere che comporterà il rispetto delle norme sulla sicurezza e il distanziamento sociale e sarà accessibile a circa 200 imbarcazioni che si posizioneranno intorno al palco, seguendo un piano di ormeggio tale da consentire la formazione di un’arena da festival in mare.

Il biglietto per accedere alla manifestazione si configura nel noleggio del mezzo nautico, prenotabile a partire dal 25 giugno sul sito ufficiale della manifestazione.

"Il Water World Music Festival rappresenta una vera e propria novità per il nostro territorio, uno spettacolo originale, unico e di livello internazionale", dichiara Marco Balata, assessore al Turismo del Comune di Olbia. "Non posso che ringraziare tutti gli organizzatori per aver scelto le acque cristalline del nostro golfo come quadro dello spettacolo, la Capitaneria di Olbia e Golfo Aranci che insieme all'Ufficio demanio di Giovanni Tonzanu hanno lavorato in questi mesi affinché tutto si possa svolgere in sicurezza. È una stagione di rinascita per tutto l'apparato del turismo e dello spettacolo, fortemente penalizzati negli ultimi 18 mesi: sono certo – aggiunge Balata – che la spinta di questo evento sarà un volano per l'intera stagione".

