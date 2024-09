«Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno». Così dai social Sabrina Salerno, che accompagna le parole con un’immagine di lei struccata e flebo al braccio.

La foto è stata scattata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, che dista pochi chilometri da Preganziol, dove la showgirl vive.

«Come ogni anno - prosegue il suo messaggio - a luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire». Conclude quindi con un invito e un monito: «La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita». Solo quattro giorni fa era stata postata una fotografia di ben altro tenore, con la cantante in tuta in palestra e la didascalia: "Questo settembre sarà per me un mese importantissimo! Sono pronta". Un messaggio che alla luce della notizia di oggi assume un significato diverso, finora tenuto nascosto.

Come già successo in altre circostanze, i vari canali social sono stati ben presto invasi da messaggi di sostegno, speranza e in bocca al lupo, da parte di semplici fan o da colleghi e colleghe più famosi: tra le prime a solidarizzare con Sabrina la cantante Mietta, e poi Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko, e altre due donne che combattono contro il tumore come Carolina Marconi e la giudice di "Ballando con le stelle" Carolyn Smith. Poi il coreografo Luca Tomassini, e ancora Antonella Clerici, Simona Ventura e Caterina Balivo.

