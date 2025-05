«Chi lo avrebbe detto che quattro ragazzotti della provincia di Cagliari avrebbero percorso tutta questa strada, ancora on the road dopo 40 anni?». Così Franco Onnis, fondatore dei Rod Sacred, riflette sulla carriera della band che quest’anno si prepara a festeggiare il quarto decennio in attività. Una band metal che ha saputo farsi strada anche fuori dalla Sardegna, trovando fan in tutto il mondo, non solo nell’Isola o in Italia. Tante le iniziative, tra album celebrativi, concerti e un’apertura a giugno della storica band Europe a Cagliari.

Bisogna fare un salto indietro nel tempo per capire meglio la storia di questi ragazzi. «Gli anni ‘80, un mondo diverso», spiega Onnis. «Non c’erano smartphone, non c’era Youtube o internet, ma eravamo sognatori con la passione della musica. Abbiamo avuto paura, ma anche coraggio: abbiamo vissuto molto intensamente, con tanti concerti in Sardegna, in Italia, ma ricordo anche le tappe in Germania. Ricordo il contratto con Metal Master, la casa discografica di Severino Bernardoni, all’epoca un traguardo inimmaginabile, eravamo tra i primi».

E poi un grande grazie ai compagni di viaggio, «i miei fratelli», come li descrive Onnis. «Penso a quelli del passato e quelli presenti. Stiamo stati festeggiati anche in Italia e in Europa, siamo considerate una delle band metal diciamo “cult”. Un bel traguardo che ci trova veramente emozionati».

L’attuale formazione vede Onnis al basso, voce e moog, Tonio Deriu alla voce, Jimmy Carboni alla chitarra e Ricky Sedda alla batteria affiancati dalla loro attuale casa discografica, la Metal Zone Italia. Poco tempo fa, a gennaio, era uscito il box celebrativo dei “40 anni on the road” dei Rod Sacred, con tutti gli album eccetto l’ultimo, Another day.

L’estate del 2025 rappresenta quindi “il canto del cigno” di questa storica band che, in qualche modo, chiude anche il cerchio (metaforicamente) della storia dei Rod Sacred, tornando alle origini della provincia, ma anche ripercorrendo in qualche modo la loro storia estera.

«Penso a come vedevamo gli Europe negli anni ‘80, alla loro grandezza. Per noi dei miti. Non lo avrei pensato nemmeno mentre eravamo in tour in Germania. E ora avremo la possibilità di suonare sullo stesso palco, non lo avrei mai detto».

L’appuntamento è il 14 giugno a Cagliari all’Arena Fiera, dove le due band suoneranno di fronte a quello che (si spera) sarà un bagno di folla e musica.

Poi si torna a casa: il 12 luglio, a Villasor suoneranno a “Sorres in Rock”, l’appuntamento pensato dagli appassionati per gli appassionati. Tra gli organizzatori proprio Franco Onnis, con il Centro commerciale naturale (Ccn) di Villasor, che in doppia vesta sarà anche sul palco. Ospiti d’eccezione i Bonfire, storico gruppo tedesco heavy metal che in questo caso porteranno un po’ di Germania nel paese d’origine dei Rod Sacred. «Saremo in tutti e tre gli appuntamenti obbligati per gli appassionati del Metal: il primo agosto saremo al Rock ‘n beer di Valledoria».

