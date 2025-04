Dopo Lucio Corsi, il festival Rocce Rosse Blues, uno degli appuntamenti clou dell'estate musicale in Sardegna, saluta un nuovo protagonista della sua trentacinquesima edizione, in programma dal 19 luglio al 9 agosto a Lanusei, ma con tappe anche in altri centri dell'Ogliastra: è Vinicio Capossela, atteso in concerto il 3 agosto nell'area spettacoli all'ex Istituto Salesiano con il progetto "Sirene. Richiami, Emergenze e affioramenti".

Un percorso di riflessione che il poliedrico artista classe 1965, tra i più apprezzati e originali della scena cantautorale italiana, presenta così: «Siano esseri mitologici o concreti apparecchi acustici, le sirene sono sempre un richiamo, un segnale d'emergenza. Reali e favolose, portano nel proprio corpo la loro natura duplice e ambigua, mutante e sfuggente, di volta in volta creature degli abissi e della luce, del mutismo e del canto, dell'oscuro dionisiaco e della bellezza apollinea. Per chi le sa ascoltare, in questi tempi infausti le segnalazioni di pericolo si sono moltiplicate. Tra guerre, riarmi, sopraffazioni e ingiustizie sociali, l'Occidente sembra quasi aver smarrito la rotta e di essere sul punto di inabissarsi con un moto di accelerazione repentina del suo destino di caduta, di tramonto sotto la linea dell'orizzonte. Sirene intende allora ascoltare questi richiami, decifrarli, guardarli diritti negli occhi e così percorrere un periplo negli abissi delle emergenze attuali, necessario a poter affiorare alla luce per ritrovare il respiro e la luce».

I biglietti per il concerto del 3 agosto a Lanusei si possono acquistare sul circuito BoxOffice Sardegna. Sempre su BoxOffice sono in prevendita anche i tagliandi per il concerto di Lucio Corsi in programma il 19 luglio sempre a Lanusei.

