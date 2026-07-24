Roberto Bolle sarà la prima star della danza italiana a conquistare la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, consacrandosi così, ancora una volta, nell'olimpo dello spettacolo internazionale.

L'étoile italiana – attesa domenica 26 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula – è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance.

«Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni fino al giorno in cui diventano realtà», il commento di Bolle. «Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo. Questa stella porta anche un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore».

Con Roberto Bolle salgono a 19 gli artisti italiani celebrati a Los Angeles.

(Unioneonline/v.l.)

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