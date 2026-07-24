Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Attualmente ci sono delle perplessità. Alcuni rapporti che sembravano consolidati iniziano a vacillare.

Toro: Questa settimana è stata un po’ pesante per voi. Troppi impegni vi hanno tolto parecchie energie...

Gemelli: Siete in gran forma e presto vivrete delle belle emozioni che renderanno la vostra estate indimenticabile.

Cancro: Luglio vi sta portando delle difficoltà relazionali. Forse è il momento di mettervi un po’ più in gioco.

Leone: Avrete degli incontri importanti. Ricordate di rimanere sempre voi stessi perché sapete come farvi valere.

Vergine: Nelle ultime settimane state portando avanti un progetto importante che si rivelerà un grande successo.

Bilancia: Sono giorni di tranquillità dopo un periodo di forti emozioni. Vi meritate un momento di pura calma.

Scorpione: State cercando di cambiare il vostro atteggiamento un po’ pessimista. Con il tempo ci riuscirete.

Sagittario: Tra qualche giorno capirete perché alcune cose non stanno andando nel modo che avevate previsto...

Capricorno: Non parlate più con una persona che era molto importante per voi. C’è ancora tempo per cambiare le cose.

Acquario: Siete come onde del mare libere e irruenti. Avete voglia di lasciarvi andare in balia di profondi sentimenti.

Pesci: La vita vi ha sorpreso con forti e gioiose emozioni. Abbiate cura di tutta la positività che vi circonda.

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