Continuano gli appuntamenti di Porto Rotondo Life 2026, rassegna di eventi estivi promossa dal Consorzio di Porto Rotondo con il patrocinio del Comune di Olbia.

Domani, in piazza Casbah alle 19.30, presentazione del libro Porto Rotondo. Storia di un'emozione che continua, scritto dalla giornalista e scrittrice Marella Giovannelli: moderato dalla giornalista Camilla Pisani, l'incontro è un viaggio tra memoria, aneddoti e curiosità raccolti nel volume che restituisce l'identità del borgo, raccontato tra documenti e testimonianze. Alle 21:30, in piazza San Marco, omaggio alla cantante Ornella Vanoni, storica frequentatrice del villaggio, tra parole e musica. Il giorno successivo, la piazza ospita Ubaldo Pantani Talk Show, un'intervista spettacolo condotta dalla giornalista Rebecca Vespa all'attore per conoscere il vero volto dell'imitatore che condividerà aneddoti e retroscena dei personaggi che lo hanno reso celebre.

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