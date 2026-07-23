L'antico splendore dell'opera lirica, dai più prestigiosi teatri del circuito internazionale a un'ancestrale cornice isolana: continua il cammino della seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival, che per il terzo appuntamento di venerdì 24 porta al Nuraghe della cittadina marmillese l'acclamato tenore Francesco Demuro, in scena con "Arie d'Opera a su Nuraxi" per le 21, accompagnato al pianoforte da Cristiano Manzoni. La biglietteria apre alle 19.

La rassegna – diretta da Mauro Meli e promossa dalla Fondazione Barumini in collaborazione con Comune, Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e Direzione Regionale Musei Nazionali – dopo aver esordito sulle note del tango e proseguito nell'incontro fra teatro e classica, si sposta ora su un altro versante della tradizione musicale. È infatti uno degli appuntamenti più attesi di quest'annata quello con protagonista Demuro, che proprio al fianco di Meli ha avuto il suo debutto al Teatro Regio di Parma nel 2007.

"Arie d'Opera a Su Nuraxi" consiste dunque in un recital di grande intensità, dove l'incredibile voce del tenore va a interpretare alcune delle più amate composizioni per opera, firmate da grandi autori come Bellini, Verdi e Puccini: tra raffinati fraseggi, grande estensione vocale e sensibilità interpretativa d'eccezione, Demuro trasforma per una notte uno dei più importanti siti archeologici in Sardegna in un vero e proprio teatro sotto le stelle, capace di catturare e stupire.

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