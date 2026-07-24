Torna il Sardinia Rockabilly Festival, oggi e domani al Corto Maltese del Poetto, con il Boom Chica Boom Weekender 2026, unico appuntamento in Sardegna interamente dedicato ai ruggenti anni Cinquanta. Organizzata dalla Sardinia Rockabilly Family, la manifestazione prenderà il via ogni pomeriggio alle 16 con i Tiki Bikini Party, preludio alle serate live. Oggi, spazio alla "Night of the Queens", dedicata alle protagoniste femminili della scena, con Robbie Dee, i sardi Sally Quiet & The Rockin' Vibes e Sylvia Sands. Domani, sarà la volta del “Night of the Kings", con i milanesi Goosebumps e le band isolane Patrick & The Crazy Slivers e Fred and The Black Guys.

A scandire il ritmo tra un'esibizione e l'altra ci penseranno anche i DJ Captain BLS dalla Polonia, Nikos Rockhouse dalla Germania, Andy Fox da Milano e il sardo Tore Medas, con una selezione di vinili che attraversa il meglio del rock'n'roll e del rockabilly internazionale.

Ma l'edizione 2026 segna anche una svolta per il movimento isolano. La Sardinia Rockabilly Family ha infatti annunciato la nascita della Sardinia Rockabilly Records, prima etichetta discografica sarda interamente dedicata al genere. Il debutto è già programmato con il 45 giri di Patrick Atzori, seguito da una compilation che riunirà le principali band rockabilly dell'Isola e da un nuovo lavoro di Rocca e i Suoi Fratelli. Non solo un festival, dunque, ma un progetto che punta a dare continuità e visibilità a una scena musicale vivace e sempre più riconoscibile, trasformando il Poetto nel cuore pulsante del rockabilly mediterraneo.

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