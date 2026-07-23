La musica proveniente da un mondo soltanto ipotetico, nel quale le regole del tempo s'infrangono e le storie mutano: è tutto pronto a Cagliari per "Next Retro", performance targata Casa di Suoni e Racconti per il Festival Ucronie, che fino al 25 luglio va in scena con quattro appuntamenti tra Giorgino e Pirri. I borghi del capoluogo vedranno due date ciascuno, a partire dal Villaggio Pescatori per stasera e venerdì alle 20:30, sbarcando poi al Parco dell'ex Vetreria pirrese sabato e domenica alla stessa ora.

Già dall'anteprima, intitolata "Avanguardia - Profezie sul Futuro dell'Arte Performativa in Sardegna" e svoltasi lo scorso lunedì alla Dante Social Arena nel coinvolgimento di compagnie e amatori, gli organizzatori hanno presentato al pubblico l'universo creativo e metanarrativo di "Next Retro", confrontandosi con i presenti anche sulle aspettative e le volontà progettuali rispetto alle prospettive della performance art isolana.

Lo spettacolo è ora pronto per debuttare ufficialmente, venendo alla luce – o meglio al buio, come precisano gli autori – in tutta la sua magia scenica e sonora. Al centro vi è infatti una dimensione fantastica, nella quale l'idea di tempo viene ridescritta e reinterpretata attraverso un approccio narrativo originale: tra percezioni e sfumature il concetto assume nuove forme, intrecciandosi a nuove maniere in cui gli Uomini e la Musica possono interagire con esso.

Il progetto vede la conduzione musicale e la coordinazione registica del musicista e autore Andrea Congia, che firma la drammaturgia e guida sul palco il collettivo di performer Living Canvas e il corpo di ballo dei Backdancers, con questi ultimi che danzano sulle musiche firmate dalla Post Orchestra. Ne risulta un'esibizione dal carattere operistico, divisa in quattro atti e altrettante messe in scena, in uno stravolgimento dei tradizionali schemi di "inizio" e "fine": si consiglia al pubblico di indossare abiti neri, in una serie di appuntamenti a ingresso libero con offerta.

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