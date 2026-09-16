Dalla Sardegna alla Casa più spiata d'Italia con qualche «ansietta» e la promessa di mostrarsi senza filtri. Piera Meloni, classe 2003, ha già varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. La giovane creator sarda è infatti tra i concorrenti della nona edizione del reality, al via ufficialmente giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione.

Per lei (assieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi) l'avventura è già cominciata con l'Open House, l'anteprima che ha aperto la Casa al pubblico di Mediaset Infinity prima del debutto. Primi brindisi dunque e prime risate per scaldare l’atmosfera.

Piera si è fatta conoscere sui social con contenuti dedicati soprattutto a beauty, moda, skincare, lifestyle e fitness. Originaria di La Maddalena, dopo studi legati all’interior design, si è trasferita a Milano e ha affiancato alla sua attività da content creator anche quella radiofonica: conduce un programma musicale su RDS Next insieme a Numero Verde, alias Andrea Cioffi.



«Sono molto emozionata. Sicuramente sarà un'esperienza diversa dal solito», ha detto ai suoi follower, spiegando di non sapere ancora che cosa aspettarsi. In un video ufficiale del Gf Vip si è presentata così: «Sono mora, occhi castani, metà sarda metà napoletana, non sono tanto alta ma ho molti tatuaggi in compenso. Ho sul petto la scritta "Lucky", faccio la content creator. Mi piace tantissimo truccarmi e farmi i capelli».

«Un conto è vederla in TV e provare a immaginare come potrà essere, poi un conto è essere lì dentro ripresa H24 con venti sconosciuti in una casa», ha raccontato Piera, fidanzata da circa un anno. E non nasconde una certa agitazione: «Ho un po' di ansietta che spero sparirà». Ma insieme alla paura c'è soprattutto la curiosità per un'esperienza che, dice, potrebbe restarle «per sempre». «Voi mi conoscete ovviamente tramite questi schermi ma sono molto felice perché credo che in quel caso avrete la possibilità di conoscermi proprio al 100% veramente per come sono fatta io con i pregi e con i difetti».

A guidare il nuovo gruppo di Vip sarà Ilary Blasi, al suo quinto Grande Fratello Vip, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel cast ci sono, oltre a Piera Meloni, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, anche Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Michelle Masullo, Federica Provvedi, Moreno Morello, Andreas Müller, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

E c’è un nuovo ritorno di Valeria Marini, protagonista fin dalla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016 e poi ormai di casa con diversi ritorni.

(Unioneonline/D)

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