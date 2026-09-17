Bufera contro Ed Sheeran e la sua tournée americana (“Tour Loop”), abbandonata nel giro di poche ore da tutti gli artisti di supporto in solidarietà con Macklemore: il celebre rapper di Seattle escluso dalle prossime 8 tappe Usa - dove era previsto inizialmente come ospite d'onore - dopo essere finito nel mirino di gruppi e personaggi filo-israeliani per aver ricordato nei primi due concerti del tour in New Jersey le vittime nella Striscia di Gaza e scandito lo slogan "Free Palestine" ("Palestina Libera").

Un allontanamento che ha scatenato proteste, sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, oltre che in giro per il mondo e per il web, con accuse di censura ai promoter e d'incoerenza alla popstar britannica. Quindi, nel giro di poche ore, si è innescato un effetto a catena fra gli altri musicisti chiamati ad affiancare Sheeran. Il primo è stato Aaron Rowe, cantautore irlandese emergente, a ruota lo ha seguito Finneas O'Connell, fratello e collaboratore di Billie Eilish: «Gli artisti non devono essere ridotti al silenzio quando si fanno portavoce degli oppressi».

Ed è stata infine la volta del gruppo danese Lukas Graham e soprattutto dei Beoga, band che accompagna da tempo Sheeran sul palco. Macklemore ha denunciato nei giorni scorsi d'essere stato allontanato dal tour su pressione del miliardario americano Robert Kraft: padrone del Gilet Stadium e della squadra di football americano dei New England Patriot, nonché amico di Benyamin Netanyahu e di Donald Trump.

Sheeran da parte sua ha negato di essere stato «complice» di una decisione attribuita agli organizzatori, ma non ha smentito d'aver subito pressioni in prima persona da Kraft; mentre ha insistito a definirsi «apolitico» (pur avendo preso in passato posizione, ad esempio, contro la guerra della Russia in Ucraina). Critiche nei suoi confronti sono state mosse fra gli altri da figure della sinistra pacifista britannica e anche da Alexandria Ocasio-Cortez, esponente di punta dell'ala progressista del Partito Democratico americano. Che in queste ore ha parlato apertamente di «censura e minaccia alla libertà artistica e di parola», aggiungendo di essere pronta a «spegnere la radio» la prossima volta che sentirà cantare la voce di Ed Sheeran.

(Unioneonline)

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