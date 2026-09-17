Il teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres ospiterà i laboratori teatrali per bambini e ragazzi organizzati dall’associzione La camera chiara. Lunedì 21 settembre alle 15 verrà presentato il laboratorio per ragazzi dai 12 ai 16 anni, mentre alle 17 sarà la volta del percorso teatrale per i bambini dai 6 agli 11 anni, iniziative condotte dal regista Stefano Chessa e dalle attrici Consuelo Pittalis ed Elga Mangone nel teatro di via Matteotti. Per tutti i laboratori sono previsti alcuni incontri di prova gratuiti. Ciascun laboratorio, che avrà la durata di 30 incontri con cadenza settimanale, rappresenta contesti nei quali creare un gruppo di partecipanti disposti a sperimentarsi con il gioco del teatro e il mare di possibilità fantastiche che questo offre. Verranno esplorate le potenzialità del corpo e della voce, osservando da vicino la nascita di un personaggio, l'invenzione di una storia, la magia di una messa in scena. Ciascun partecipante potrà esprimere in prima persona la propria vena artistica, espressiva e comunicativa, potendolo fare nel contesto protetto del gruppo e con i tempi che riterrà opportuni. Gli incontri di presentazione saranno l’occasione per conoscere direttamente i docenti/animatori, il luogo e le principali attività che verranno proposte quest’anno.

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