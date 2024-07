Al via domani a Quartucciu il secondo appuntamento con “Sere d’estate 2024”, la programmazione estiva organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Quartucciu.

Alle 21 al teatro Olata, in piazza Armando Sunda (traversa di via Mandas) andrà in scena “Cenerentola”, l’opera rivisitata dell’Effimero Meraviglioso sotto la regia di Giaime Nonnis con Michela Cidu, la quartuccese Elisa Giglio e Annalisa Serri.

«Per noi un appuntamento ancora più importante ed emozionante perché tra le attrici protagoniste vi è la nostra dolcissima concittadina Elisa Giglio», commenta l’assessora alla cultura Elisabetta Contini.

“Cenerentola” è uno spettacolo adatto a tutte le età, ma che riserverà al pubblico delle grandi sorprese.

Tutti conoscono la sua storia, la giovane donna è costretta a pulire, riordinare e a obbedire alla matrigna e alle sorellastre. Un giorno però incontra il principe e attraverso il matrimonio con lui ha il suo riscatto.

Cenerentola ha però due sorellastre prepotenti e antipatiche e soprattutto una matrigna teledipendente e fannullona. Dalla sua parte però ha due topi amici, uno chef e l’altro stilista, che la consolano e la aiutano nei momenti difficili.

Quando comparirà il principe, tutto muscoli e proteine, succederà qualcosa di particolare. Si incontrano, ballano e il principe a, modo suo, si innamora, e la chiede in sposa, ma qui cambia la storia. Cenerentola, che vuole viaggiare, conoscere il mondo, essere indipendente, farà una inaspettata scelta.

