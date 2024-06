Prende il via a Quartucciu la nuova stagione dei Teatridimare – la 24esima consecutiva – che quest’anno esordisce nel giorno del solstizio d’estate con un appuntamento interamente dedicato alla memoria e al percorso artistico del fondatore della Compagnia Cajka, Francesco Origo, che con il suo teatro è attraccato in diversi porti del Mediterraneo e oltre. Un confronto sulla sua vita, sul suo sogno su vela e sul teatro come pedagogia civica e civile.

L’iniziativa, organizzata dalla compagnia Càjka, e sostenuta dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, si terrà domani 21 giugno, alle ore 18.30, negli spazi dell’Orto giardino Mariposa De Cardu, in via Goffredo Mameli a Quartucciu.

A due anni dalla sua scomparsa, gli attori marinai del progetto Teatridimare, ricordano l'opera del loro regista-skipper con un dialogo polifonico finalizzato a ricomporre il suo viaggio artistico e umano.

A dialogare con il giornalista Massimo Moi sono il regista Enrico Pau, l’antropologo Francesco Bachis, l’attrice Rita Atzeri e la scrittrice-giornalista Giulia Clarkson.

Durante l’incontro saranno presenti amici e artisti che hanno affiancato il percorso di Francesco Origo nei suoi oltre venticinque anni di navigazione teatrale tra il Mediterraneo e l’Europa del Nord.

Un'analisi e un confronto su una delle figure più significative del teatro italiano. Per partecipare all’evento si può prenotare il proprio posto chiamando al +39 328 822 4521.

