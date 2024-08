"Kind of Bill": il grande jazz sbarca a Quartucciu con Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera nel loro omaggio a Bill Evans. Una serata di jazz per palati fini è in programma domani, sabato 3 agosto, nella cittadina alle porte di Cagliari.

Il concerto sarà un tributo a Bill Evans, il grande pianista la cui musica, a quarantaquattro anni dalla scomparsa, continua a essere una viva e fertile fonte di ispirazione per musicisti e appassionati di jazz. Dado Moroni al pianoforte, Eddie Gomez al contrabbasso e Joe La Barbera alla batteria porteranno sul palco il loro straordinario talento, ricreando le atmosfere uniche che hanno caratterizzato le composizioni di Evans.

L'evento è organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz, in collaborazione con il Comune di Quartucciu, e si terrà al Teatro Olata in piazza Sunda, con inizio alle ore 21. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle sonorità raffinate e avvolgenti del repertorio di Bill Evans, eseguite da musicisti di fama internazionale che hanno collaborato direttamente con lui.

Per informazioni e prevendite, è possibile rivolgersi al box office Sardegna. Non perdete questa straordinaria serata, un vero e proprio viaggio musicale nel cuore del jazz, che promette di regalare emozioni indimenticabili agli appassionati e ai neofiti. Una notte dedicata alla celebrazione di uno dei più grandi geni del jazz, la cui eredità musicale continua a vivere e a ispirare.

