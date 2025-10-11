Chiusura al maschile per la seconda edizione del festival “Nessun Dorma” organizzato da Ars Aurelia. Martedì alle 20 il Teatro Civico di Sassari ospita il Gala lirico che avrà per protagonisti il baritono napoletano Francesco Auriemma e il basso cagliaritano Alessandro Abis, entrambi reduci dai recenti successi al Teatro dell’Opera di Roma.

In programma brani tratti dalle opere di Gioachino Rossini e Giacomo Donizetti che omaggiano il Belcanto.

Ad accompagnarli al pianoforte si alterneranno Riccardo Pinna di Alghero e il giovane talento Jakob Schroeder, appena sedicenne, una promessa del Conservatorio di Sassari, dove studia sotto la guida di Anna Revel.

A raccontare e introdurre i brani sarà il musicologo e compositore Andrea Parissi, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le voci maschili del Belcanto.

Il progetto, inserito nel circuito Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, ha saputo coniugare la valorizzazione dei talenti emergenti con la presenza di interpreti affermati, in un percorso che unisce formazione, divulgazione e promozione culturale, coinvolgendo Contrapunctum, CISM, Mamù Storyteller, Messaggerie Sarde e l’Associazione San Domenico Caniga, in un’ottica di rete e di condivisione di progettualità artistiche sul territorio.

© Riproduzione riservata