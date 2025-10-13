Il Baretto di Porto Ferro e la Cooperativa Piccoli Passi organizzaono la 2^ edizione del festival "Equilibrio". L'appuntamento da giovedì a domenica è nella baia di Porto Ferro, appena fuori dall’area marina protetta di Capo Caccia. 

 ll tema di quest'anno è l’esplorazione del significato del termine “Arcipelago”, una costellazione di piccole isole che coesistono e formano microcosmi declinata in spazi dedicati a riunire il pubblico e far rivivere ciò che un tempo era il sentimento delle piazze italiane. Nel frattempo è germogliata sulla baia la prima residenza musicale, che per l’occasione accoglierà cinque artisti internazionali. 

Il festival si aprirà giovedì 16 con un concerto gratuito degli artisti internazionali Agnese MenguzzatoPietro Vicentini e Kaan Bulak & Berke Can Ozkan.

Il Baretto e Spazio Piscina ospiteranno performance dal giorno alla notte, tra live set, dj set e momenti di ascolto immersivo sotto le stelle. In contemporanea il pubblico potrà partecipare a cene comunitarie, trekking botanici, workshop, incontri e proiezioni, vivendo un’esperienza che unisce arte, natura e convivialità.

Il festival ospita inoltre il progetto audiovisivo di Ali M. Demirel & Daniela Huerta, la lineup Reptilian Expo, il duo Sara Persico & Mika Oki Giesse.

