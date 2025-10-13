Il Baretto di Porto Ferro e la Cooperativa Piccoli Passi organizzaono la 2^ edizione del festival "Equilibrio". L'appuntamento da giovedì a domenica è nella baia di Porto Ferro, appena fuori dall’area marina protetta di Capo Caccia.

ll tema di quest'anno è l’esplorazione del significato del termine “Arcipelago”, una costellazione di piccole isole che coesistono e formano microcosmi declinata in spazi dedicati a riunire il pubblico e far rivivere ciò che un tempo era il sentimento delle piazze italiane. Nel frattempo è germogliata sulla baia la prima residenza musicale, che per l’occasione accoglierà cinque artisti internazionali.

Il festival si aprirà giovedì 16 con un concerto gratuito degli artisti internazionali Agnese Menguzzato, Pietro Vicentini e Kaan Bulak & Berke Can Ozkan.

Il Baretto e Spazio Piscina ospiteranno performance dal giorno alla notte, tra live set, dj set e momenti di ascolto immersivo sotto le stelle. In contemporanea il pubblico potrà partecipare a cene comunitarie, trekking botanici, workshop, incontri e proiezioni, vivendo un’esperienza che unisce arte, natura e convivialità.

Il festival ospita inoltre il progetto audiovisivo di Ali M. Demirel & Daniela Huerta, la lineup Reptilian Expo, il duo Sara Persico & Mika Oki e Giesse.

