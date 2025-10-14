Cosa dicono le stelle per il 14 ottobreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete: Con entusiasmo e forza di volontà affrontate i vostri doveri e siete pronti a mettervi in gioco senza riserve.
Toro: Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Non lasciatevi travolgere.
Gemelli: Per trovare appagamento ed equilibrio, prendete una decisione netta: l’esitazione vi immobilizza.
Cancro: Tenete sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’equilibrio con superiori e colleghi.
Leone: Se l’intesa di coppia mostra stanchezza, rivolgetevi all’altro con un gesto affettuoso o una proposta.
Vergine: Potete contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali.
Bilancia: Emozioni intense ben guidate dalla ragione. Oggi niente e nessuno possono tenervi lontano dagli obiettivi.
Scorpione: Giornata ideale per appianare i recenti contrasti e incanalare l’energia in una direzione costruttiva.
Sagittario: Dimostrate di sapervi muovere agilmente per arrivare il prima possibile alla meta desiderata.
Capricorno: Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non capite come agire per risolverle.
Acquario: Nel modo di comunicare, prestate più attenzione all’interlocutore. Ne sarete entrambi gratificati.
Pesci: Amore ed emozioni passano in secondo piano. Sono protagonisti il lavoro ordinario e straordinario.