Ariete: Con entusiasmo e forza di volontà affrontate i vostri doveri e siete pronti a mettervi in gioco senza riserve.

Toro: Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Non lasciatevi travolgere.

Gemelli: Per trovare appagamento ed equilibrio, prendete una decisione netta: l’esitazione vi immobilizza.

Cancro: Tenete sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’equilibrio con superiori e colleghi.

Leone: Se l’intesa di coppia mostra stanchezza, rivolgetevi all’altro con un gesto affettuoso o una proposta.

Vergine: Potete contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali.

Bilancia: Emozioni intense ben guidate dalla ragione. Oggi niente e nessuno possono tenervi lontano dagli obiettivi.

Scorpione: Giornata ideale per appianare i recenti contrasti e incanalare l’energia in una direzione costruttiva.

Sagittario: Dimostrate di sapervi muovere agilmente per arrivare il prima possibile alla meta desiderata.

Capricorno: Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non capite come agire per risolverle.

Acquario: Nel modo di comunicare, prestate più attenzione all’interlocutore. Ne sarete entrambi gratificati.

Pesci: Amore ed emozioni passano in secondo piano. Sono protagonisti il lavoro ordinario e straordinario.

© Riproduzione riservata