Anche questa settimana è in programma un doppio concerto nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, sempre con inizio alle 19.30. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Mercoledì viene proposto “Ionizzazione”, a cura dell’Ensemble di Percussioni formato da 12 allievi del “Canepa” e da alcuni studenti del Liceo musicale Azuni di Sassari. In scaletta musiche di John Cage, Casey Cangelosi, Giovanni Sollima, Thomas Gauger e Edgard Varèse.

Giovedì nuovo appuntamento con la rassegna di musica contemporanea MusicaNova e l’omonimo Ensemble formato da 18 elementi, diretto dal docente Andrea Ivaldi. “Sardinian Folk Songs” è un progetto coordinato dal docente di Composizione del Canepa Salvatore Passantino, ideato in occasione del centenario della nascita del grande compositore Luciano Berio. In programma Motettu de tristura dai Folk Songs di Berio e otto nuove composizioni, in prima esecuzione, firmate dagli allievi delle classi di Composizione del Conservatorio: Andrea Mulas, Giovanni Mameli, Nadir Doghmane, Marco Lizzeri, Cristian Ferlito, Ilenia Piras, Diego Aresu e Antonio Manca.

