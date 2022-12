Grazie a loro, le due concorrenti si sono portate a casa 180mila euro e di sicuro trascorreranno un Natale con i fiocchi.

Indovinando il grado di parentela tra i fratelli Francesca e Luca Sferlazzo, proprietari dell’agriturismo La Biada di Pula, due sorelle anconetane hanno sbancato ieri sera i “Soliti Ignoti”, il gioco in onda su Rai Uno condotto da Amadeus.

Le due giocatrici, dopo aver superato lo scoglio delle identità, sono arrivate all’atto finale con un bottino di tutto rispetto, per poi intuire che il parente misterioso era proprio Luca, il fratello di Francesca Sferlazzo.

Per la ragazza di Pula non è stata la prima apparizione sul piccolo schermo, visto che in passato con il suo agriturismo aveva vinto una puntata di "Quattro ristoranti”, la trasmissione dello chef Alessandro Borghese.

