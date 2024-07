“Puccini, il nuovo secolo, la velocità, l’olio, i fagioli e il jazz”: nell’anno pucciniano Bruno Tommaso, contrabbassista e divulgatore racconta alcuni curiosi episodi dell’avventurosa vita del compositore lucchese, compresi alcuni insospettabili legami con la musica jazz. L'appuntamento è per lunedì alle 18.30 nel Museo della Tonnara di Stintino.

Alle 21,30 è invece in programma il concerto “Opera Belcanto for harp” con l’arpista Davide Burani. Il programma prevede alcuni tra i più noti tra brani musicali e arie dell’Opera non solo italiana, trascritti per arpa sola: dal preludio della Traviata di Verdi all’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, da “Casta Diva” da Norma di Bellini alla “Barcarolle” da I racconti di Hoffmann di Offenbach; e ancora “Una furtiva lagrima” dall’Elisir d’amore di Donizetti, fantasie su temi di Verdi e Puccini.

Il doppio appuntamento è nel cartellone di Stintino Jazz&Classica, la rassegna di eventi e concerti organizzata dall’Associazione LABohème con Fondazione di Sardegna, Comune di Stintino e Museo della Tonnara.

