Il ritorno sulle scene musicali, dopo quasi due anni dalla scoperta della malattia, è arrivato sul palco dell’Ariston, durante la seconda serata del Festival. Da lì l’annuncio di un nuovo tour. Ma per Giovanni Allevi, da tempo fermo per il mieloma multiplo che lo ha colpito, ora arriva un nuovo stop, con il rinvio del concerto di Taranto. Previsto per domani al teatro Orfeo, è stato spostato al 30, come annunciano gli organizzatori per «problemi di salute dell’artista».

Allevi dal 9 febbraio è impegnato con i suoi concerti e le date già previste arrivano sino al 2025, con posti sold out sino a ottobre. Ma la nuova battuta d’arresto, dopo la grinta e la gioia manifestata a Sanremo con il suo lungo monologo sulla malattia e sulla rinnovata gioia di vivere, preoccupa i fan.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che i possessori dei biglietti per il concerto di Taranto potranno utilizzarli per la nuova data. Il prossimo live in calendario - pubblicato sul sito ufficiale di Allevi e rilanciato nelle storie Instagram - è al teatro Alighieri di Ravenna il 28 marzo. Presto - come spiegato dal suo staff - si aggiungeranno nuove date per Austria, Germania e Spagna.

(Unioneonline/v.f.)

