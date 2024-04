La pioggia non ferma i preparativi nell’area ai piedi della Torre Aragonese e nel centro di Porto Torres, dove alle 17 prenderà il via la lunga maratona musicale "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” che animerà l’intera giornata fino alle 22.30.

Il tempo dovrebbe migliorare nel pomeriggio per consentire ai vari artisti di salire sul palco e dare vita al festival del rock. Ad aprire lo spettacolo saranno i Tazenda seguiti poi dagli artisti del progetto Rezophonic di Mario Riso con Cristina Scabbia, Omar Pedrini, Eva Poles, Paletta, Gagno, Andy, Francesco (Fry) Moneti, Gagno e Garrincha, membri delle band di caratura internazionale tra cui Lacuna Coil, Timoria, Prozac +, Punkreas, Bluvertigo e Modena City Ramblers. A chiudere saranno i Dj Toky di Virgin Radio.

L’animazione nel corso Vittorio Emanuele ha preso il via alle 10 con l’apertura della grande area pedonale che per tutta la giornata ospiterà gli appuntamenti e le iniziative, mercatini e artigiani, artisti e stand, il tutto finalizzato principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola dell’Asinara.

