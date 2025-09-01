La piazza Umberto I, nel cuore di Porto Torres, farà da cornice al doppio concerto con la band storica nuorese degli Istentales e della cantautrice salentina Dolcenera. Saliranno su palco,domenica 14 settembre a partire dalle 21.30, per un live che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi che hanno caratterizzato la carriera degli artisti. Vincitrice nella sezione giovani proposte al festival di Sanremo nel 2003, Dolcenera ha pubblicato il suo primo album per una major "Dolcenera nel paese delle meraviglie" che include il brano "Il mio amore unico", arrivato fino al quinto posto della Top singoli.

L'11 settembre del 2015 l'ultimo album di inediti dal titolo "Le stelle non tremano".

Il gruppo degli Istentales - il nome si rifà ad una costellazione di Orione che pastori e contadini usavano come punto d riferimento per semine e raccolti - è composto da Andrea Ledda e da Gigi Sanna, leader e voce della band, Sandro Canova al basso e Luca Floris alla batteria. L'evento è organizzato dall'associzione Botteghe Turritane e patrocinato dal Comune di Porto Torres.

