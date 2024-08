Dal 2006 Sergio Marchegiani e Marco Schiavo formano un duo stabile molto apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l'intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni.

Domani, mercoledì 7 agosto saranno i protagonisti del concerto in programma alle 20.30 nella basilica di San Gavino. I due musicisti hanno tenuto insieme quasi 1000 concerti in tutto il mondo. All'inizio del 2020 è uscito un nuovo CD con i Concerti per due pianoforti K. 242 e K. 365 di Mozart e il Concerto per pianoforte a 4 mani di Kozeluch registrati a Londra con la Royal Philharmonie Orchestra.

Il loro ultimo progetto discografico è l'integrale delle opere per pianoforte a 4 mani di Mozart, registrato al Mozarteum di Salisburgo pubblicato in due CD da Decca nel 2021 e nel 2023. Insegnano nei Conservatori di Alessandria e Potenza. Sono spesso invitati a far parte di giurie di concerti internazionali e tengono masterclass in Italia e all’estero.

