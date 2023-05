Il suono combinato di cinque strumenti e le musiche dei compositori francesi, Lefebvre e Gounod, per un gruppo di musicisti provenienti da attività ed esperienze diverse.

Il concerto del quintetto sAlenu, apprezzati strumentisti con una notevole attività solistica ed orchestrale alle spalle, è in programma domani, sabato 13 maggio alle 20.30, presso la suggestiva cornice della basilica di San Gavino, la splendida chiesa romanica di Porto Torres. E’ la cultura che si fonde con la magia della musica classica la protagonista del quarto appuntamento di “Musicando per la città”, la rassegna musicale organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura di Donatella Parodi. Sul palco della chiesa millenaria l’esibizione di Antonella Carta Mantiglia (flauto), Luigi Mulas (oboe), Diego Salis (clarinetto), Lorenzo Agnesa (corno) sostituito per l’occasione da Eliana Larotonda e Costantino Dettori (fagotto), un gruppo nato dalla volontà di far conoscere ed apprezzare l’espressività di cinque strumenti, difficili da immaginare così affascinanti nella loro unione, attraverso l’interpretazione della letteratura originale e di quella trascritta per questa formazione, nella misura in cui consente il divertimento dell’esecutore e il piacere dell’uditore. Il quintetto sAlenu ha al suo attivo svariati concerti, fin dal suo debutto ha riscosso ampi consensi ed apprezzamenti del pubblico e critica.

