Troppo suggestivo lo scenario della basilica di San Gavino per non attrarre l’interesse di musicisti di alto livello ad esibirsi davanti alle antiche mura della chiesa romanica di Porto Torres.

Esecuzioni di pregio quelle dei GuerzonCellos, il duo bolognese composto da Tiziano Guerzoni ed Enrico Guerzoni, rispettivamente padre e figlio, violoncellisti e compositori italiani protagonisti nei diversi palcoscenici del mondo.

Un’ambientazione pressoché unica ha caratterizzato la serata di sabato con il concerto dei due artisti nell’Atrio Metropoli, il piazzale davanti alla basilica reso suggestivo dalle luci colorate e un concerto con la grande musica jazz, rock-pop e da camera. Brani di cantanti noti come Freddie Mercury e Michael Jackson, proposti con arrangiamenti musicali unici, un repertorio arricchito da composizioni proprie, un ricco programma che ben sa valorizzare l’ampia versatilità del violoncello.

Hanno incantato il numeroso pubblico presente, quello delle grandi occasioni, con un lungo concerto di due ore, momenti di vera cultura musicale donata ai tanti appassionati che hanno occupato l’ampio spazio davanti alla chiesa illuminata e resa ancora più suggestiva per l’occasione.

Tiziano ed Enrico Guerzoni hanno dato vita a una performance unica e imprevedibile, mostrando tutta la loro gestualità, grazie alle diverse modalità con cui suonano il violoncello, spesso pizzicando le corde come fosse una chitarra. I GuerzonCellos, violoncellisti della scuola di Bologna, non a caso hanno lavorato con artisti italiani e internazionali come Luciano Pavarotti, Riccardo Muti, Zucchero, Paolo Fresu e Battiato.

Giunti dalla manifestazione internazionale di Time in Jazz, a Berchidda, hanno fatto tappa a Porto Torres per un concerto inserito nel ricco cartellone di Musica & Natura, organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

© Riproduzione riservata