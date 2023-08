Una serata all’insegna della musica e del divertimento ai piedi della Torre Aragonese, uno degli spazi diventato location ideale per gli spettacoli e i concerti all’aperto organizzati a Porto Torres.

Domani, 19 agosto a partire dalle 20 e fino a tarda notte, sul palcoscenico allestito di fronte al porto è in programma l’evento “La Torre in Festha”, manifestazione promossa e organizzata dall’associazione culturale, il gruppo folk Intragnas, patrocinata dal Comune turritano e inserita tra gli appuntamenti dell’Estate turritana 2023. Si alterneranno i gruppi e gli artisti locali per un evento di intrattenimento musicale, un weekend di note e atmosfere rock e pop davanti al mare del Golfo dell’Asinara.

Ad esibirsi saranno i gruppi East Wind Street Duo , Mary e Naty, Irene Sotgiu, Sottozero, Nero, Hélen’s band, sei band che presenteranno un repertorio con brani noti frutto di arrangiamenti musicali originali e composizioni proprie. Un live per una serata di vero divertimento nel cuore della città.

