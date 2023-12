Sabato 30 dicembre arriva al teatro Parodi di Porto Torres lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”, il classico natalizio per grandi e piccini.

Il sipario si apre alle 18 per una messa in scena della compagnia “La botte e il cilindro” con la regia di Pier Paolo Conconi, un evento organizzato da La Camera Chiara.

È Natale, il periodo più magico dell’anno, la festa che tutti i bambini del mondo aspettano per intere settimane con trepidazione. Fuori, il freddo inverno scandisce il tempo dei giorni di festa. Nelle case, il grande albero di Natale si riempie di doni che i piccoli come gli adulti non vedono l’ora di aprire.

Anche Clara e Fritz attendono con desiderio il momento in cui tutti gli orologi scoccheranno l’ora in cui i grandi daranno a ciascuno il permesso di scoprire quale sorpresa racchiudono quei pacchi colorati. Ecco, fra i tanti regali, il regalo più misterioso di tutti: uno schiaccianoci.

Lo spettacolo è ispirato alla fiaba originale di E.T. A. Hoffmann la cui fortuna nacque dalla trasposizione in forma di balletto ad opera del musicista Chajkovskij e del coreografo Petipa, dove la componente dell’avventura e del gioco fa da contraltare a quella delle paure e delle ansie proprie dell’infanzia.

