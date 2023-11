Il comico sassarese Marco Bazzoni ritorna ad essere protagonista al teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres. Sul palco tutti i personaggi che lo hanno reso famoso. Interpretati con il suo immancabile estro e umorismo. Il sipario si apre sabato prossimo, 18 novembre alle ore 21, per assistere allo spettacolo di “Baz”, il nome con cui è stato scoperto in Sardegna e in tutta Italia. Si canta, si ride e ci si diverte tra realtà e finzione.

E non mancheranno le sorprese. A ritmo incalzante racconterà le ipocrisie della società sempre più ambigua, dove sui social netto si cerca di apparire diversi da quelli che in realtà sono le persone. Si ride sulle piccole miserie umane e sulle bugie. L’innata propensione alla comicità travolgente, la capacità di coinvolgere il pubblico rappresentano il filo conduttore dello show.

Bazzoni, dopo essersi diplomato al liceo scientifico di Sassari sin dal 1999 ha cominciato la sua carriera come animatore turistico facendo divertire la gente. Poi la gavetta, gli impegni, gli anni trascorsi a studiare fra le scuole di recitazione di Milano in Italia e le esperienze sul palco maturate a Los Angeles, quindi la conquista del pubblico televisivo grazie allo show Colorado, primo di una lunga serie di successi raggiunti.

