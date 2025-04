Il teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres apre il sipario alla danza, una quattro giorni, dal 25 al 28 aprile, con performance di ballerini, coreografi e scuole di danza provenienti da tutta Italia. L'evento si chiama "Open Arts" e sarà caratterizzato da una serie di spettacoli e lezioni di danza classica, laboratorio coreografico e contaminazione con maestri di rilevanza Internazionale.

La regia e l’organizzazione della manifestazione, giunta alla sua IV edizione, è della scuola di danza Studiodanza, diretta dalle insegnanti Clelia Bazzoni e Fabiana Sechi. Nell’elenco degli insegnanti illustri la maestra Valeria Diana, docente di tecnica della danza classica presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma: il maestro Mauro Paccariè, docente di laboratorio coreografico, Art director della compagnia di danza Inchiesta “Outcry”, direttore artistico del concorso Danzamore; il maestro Matteo Dal Prà (Seven), docente di contaminazione presso la Modulo Academy di Milano, ballerino per Laccioland company e per la trasmissione Tv Amici e il maestro Piero Martelletta, già primo ballerino, stage manager, maitre e direttore di scena del teatro dell’Opera di Roma.

Nella serata finale, il 28 aprile, si terrà la rassegna di Danza, evento che quest’anno avrà l’onore ed il grande piacere di ospitare, Giovanna Pisani e Giacomo Castellana, ballerini solisti del Teatro dell’Opera di Roma, artisti famosi a livello internazionale, con il corpo di ballo dell’Opera di Roma diretto dall'Étoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato. «È per noi un orgoglio dare questa opportunità di studio e di scoperta del mondo della danza a 360 gradi, alla nostra città», hanno dichiarato Clelia Bazzoni e Fabiana Sechi. «Siamo fermamente convinte che sia una grande possibilità per promuovere il territorio di Porto Torres, cosi da dare luce e visibilità alle nostre tante ricchezze».

