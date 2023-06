Il parco di Balai si animerà per la due giorni del festival musicale Ollahround vedrà la partecipazione dell’eclettico rapper e produttore torinese Frankie hi-nrg mc che, proprio a Porto Torres, terrà l’unica data in Sardegna. La manifestazione è in programma domani, sabato 17 e domenica 18 dalle 12, nell’area adiacente la spiaggia di Balai: una due giorni di musica, cultura, artigianato, street food e divertimento.

Il progetto nasce su impulso di tre attività sassaresi, Quod design, Meet Studio e Botticelle di Bacco, spinte dalla voglia di rilanciarsi dopo lo stop pandemico e dare vita a qualcosa di unico. Così, nel 2022 i ragazzi, di Ollahround, ora costituiti in associazione culturale, hanno messo in piedi una manifestazione aperta alle famiglie, pensata per coinvolgere attivamente tutte le sue componenti, nessuna esclusa. Il progetto Ollahround nasce come festival inclusivo, non si rivolge a un solo target di pubblico ma consente a ogni partecipante di ritagliarsi la propria misura di festival.

Dopo il successo dell’edizione pilota, nel 2022, l’associazione Ollahround porterà in città due giorni di musica, cultura, designers, street food e divertimento. Il programma prevede laboratori per i più piccoli, open-lab design sperimentale, street food con diverse proposte enogastronomiche e, ovviamente, tanta buona musica che sarà la vera protagonista.

