Un palcoscenico antico e l’atmosfera delle grandi occasioni per il concerto di Natale nella basilica romanica di San Gavino, a Porto Torres.

Lo spettacolo Christmas Jazz Songs in programma domani, venerdì alle ore 20.30, è un omaggio ai classici natalizi reinterpretati in chiave jazz, una rivisitazione realizzata con classe e sobrietà per un repertorio noto al pubblico. La voce magica è quella di Denise Gueye, cantante solista che per l’occasione ha formato un ensemble composto da Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni al Contrabbasso, Bruno Brozzu alla batteria e dalla Polifonica Santa Cecilia che affida la bacchetta al maestro Alessio Manca.

I brani più famosi “Silent Night”, “Let it Snow”, “Have yourself a merry little Christmas” e tanti altri ancora con alcuni standard arrangiati a quattro voci o per voce solista. Note che trascinano il pubblico nel magico clima natalizio.

Lo splendido scenario è la chiesa millenaria addobbata a festa, con l’innovativa formula musicale dedicata alle magiche atmosfere del Natale eseguite con la fusione di jazz e polifonia. L’evento è organizzato dall’associazione Musicando Insieme a cura del presidente Donatella Parodi e si inserisce nel calendario degli eventi del Natale turritano.

© Riproduzione riservata