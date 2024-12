Si apre il sipario al teatro Andrea Parodi di Porto Torres. Domenica 29 dicembre dalle 18 va in scena “Il lago dei cigni”, fiaba e danza nel classico natalizio, uno spettacolo a cura de La Botte e il Cilindro.

La versione teatrale dell'omonimo balletto di Čajkovskij, una riscrittura liberamente ispirata alle vicende “narrate” dal balletto e dall'antica fiaba tedesca “Il velo rubato”. Lo spettacolo scritto da Consuelo Pittalis, ha la regia di Pier Paolo Conconi e le coreografie di Alessandra Mura. In scena: Luisella Conti, Alice Friggia, Consuelo Pittalis, Giomaria Carboni, Margherita Lavosi, Stefano Chessa, Sara Giordanelli, Noemi Zucca, Erica Tedde.

Sul palco la storia del potente Rothbart che si innamora della bellissima Odette che però lo respinge. Offeso dal suo rifiuto il mago malvagio getta un incantesimo sulla fanciulla e su tutte le sue compagne, trasformandole in cigni. Solo di notte le sventurate ragazze possono riassumere la loro forma umana e solo una promessa di amore eterno potrà sciogliere l’incantesimo che le affligge. Una notte, alla luce della luna, il principe Sigfried scorge Odette nei pressi di un lago, se ne innamora perdutamente e la prega di partecipare al ballo che la madre del principe ha organizzato per il suo compleanno, ballo in cui Sigfried sceglierà la sua sposa.

Il disegno luci è di Paolo Palitta, la scenotecnica e fonica sono di Michele Grandi. La voce del lago è di Chiara Conconi. I costumi di Luisella Conti e Roberta Amadu per Progetto Palco. Le maschere sono state realizzate da Andrea Gennati.

