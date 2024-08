Una Noemi in grande spolvero ha dato vita a un concerto che ha infiammato la piazzetta di Porto Cervo. La cantautrice ha portato tutta la sua carica live in una sequenza di hit, a partire dal suo ritorno sulla scena musicale dal titolo “Non ho bisogno di te” - nuovo singolo in rotazione in radio - fino a brani come “Per tutta la vita”, le iconiche “Vuoto a perdere” e “Glicine” e i tormentoni estivi da “Makumba” a “Hula-hoop”.

Circa due ore di musica raccolte in 21 canzoni che hanno coinvolto il pubblico in tanti momenti sopra e giù dal palco.

Per Porto Cervo, che era reduce dal sold-out di Fabio Concato, ora l’attesa per il debutto dei The Kolors, la band italiana dei record, attesi nel campo sportivo smeraldino l'11 agosto.

Il gruppo di Stash, popolarissimo tra i più giovani, da anni sforna successi da disco di platino ed ora, dopo le hit sanremesi, è entrato nella colonna sonora dell’estate con “Karma” La rassegna è organizzata e finanziata dal Consorzio Costa Smeralda.

