Piero Pelù pubblica sui social le lastre fatte dopo una brutta caduta sul palco dell’Alcatraz di Milano.

L’incidente è di una settimana fa e si è verificato nella seconda delle due tappe milanesi dell’ultimo tour dei Litfiba, “Ultimo girone”: il 60enne fiorentino (grandissimo amante della Sardegna e cittadino onorario di Oliena) stava cantando in bilico per avvicinarsi il più possibile alla folla adorante, ma ha perso l’equilibrio ed è finito all’indietro, sbattendo violentemente schiena e testa contro un gradino.

Subito dopo ha ripreso a cantare con l’energia di sempre, come se niente fosse, e qualche giorno dopo, il 28 maggio, lui e Ghigo Renzulli erano a Firenze per Gianna Nannini sul palco dello Stadio Artemio Franchi. “The show must go on”, insomma, anche se evidentemente si era fatto male.

E infatti poche ore fa sui social ha postato il video della caduta e le radiografie: "Il segno del rock'n'roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una protrusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”.

