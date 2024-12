Il duo comico “Pino e gli anticorpi”, al secolo Michele e Stefano Manca, insistono con i loro personaggi esilaranti a fara ridere il pubblico. I due attori, domenica 22 dicembre alle 19, saranno nuovamente sul palcoscenico del teatro comunale Andrea Paro per uno spettacolo dal titolo “Per essere sicuro”, un excursus nei diversi generi della comicità, un avvicendarsi sul palcoscenico di pezzi comici autoconclusivi e sconclusionati personaggi che hanno un unico obiettivo, quello di far divertire e la gente.

Una risata che liberi la testa dai pensieri, che sveli la follia positiva nel quale ci si trova immersi, capace di lasciare le persone alla fine dello spettacolo con una nuova luce negli occhi. Il duo comico sardo, accompagnati in scena da un musicista torna nei teatri con i personaggi più conosciuti, passando da brevi monologhi agli sketch in stile televisivo, omaggiando i modi comici classici dell’avanspettacolo e del comico spalla, sino ad arrivare al clown. Da trent’anni portano i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passando per piazze, club e programmi televisivi; hanno studiato recitazione all’École Philippe Gaulier di Parigi e Bont’s International Clownschool in Spagna, insegnano discipline dello spettacolo, hanno scritto libri, e sono stati interpreti anche in alcuni film.

© Riproduzione riservata