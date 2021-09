Malore per Tom Felton.

L'attore noto per aver prestato il volto a Draco Malfoy nella celebre saga cinematografica di Harry Potter ha accusato un malore durante il Celebrity Match della Ryder Cup di golf, in Wisconsin.

Attimi di panico durante il torneo quando Felton si è improvvisamente accasciato al suolo: soccorso, è stato trasferito cosciente in ospedale e al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni di salute.

Thomas Andrew Felton, questo il nome completo, è nato in Inghilterra nel 1987 e ha da poco compiuto 34 anni. Diventato celebre come Draco Malfoy, ha recitato anche nelle serie tv "The Flash”, in cui ha interpretato Julian Albert, e nella serie “Origin”, dove ha vestito i panni di Logan Maine.

(Unioneonline/v.l.)

