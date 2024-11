Il 7 e l’8 novembre nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli al teatro Grazia Deledda di Paulilatino. Alle 17.30 la compagnia “Molino d’Arte” porta in scena “Cappuccetto Bambina Impertinente”.

Il classico episodio viene rielaborato creativamente, in modo comico. Il Lupo è un anziano esemplare goffo, delinquente e sempre affamato. Cappuccetto Rosso è una bambina impertinente ma sveglia alle prese con una nonna un po’ svampita ed un Cacciatore risoluto.

«La comica caratterizzazione dei personaggi rende la storia fluida e divertente, per il giovane pubblico abituato alla storia originale. La presenza sulla scena dei pupazzi, completamente costruiti a mano dagli artigiani della compagnia è suggestiva, e gli oggetti scenici di spugna che volano via dal teatrino producono effetti comici a misura di bambino», spiegano gli organizzatori. E aggiungono: «Non si può rimanere in una fiaba senza un pochino di furbizia. È quello che succede alla nostra Cappuccetto, che riesce a tenere a bada buoni e cattivi, e ci mostra come tutte le parole dette al momento giusto sono importanti».

Nello spettacolo di Antonello Arpaia in scena Noemi Alice Ricco e Angela Borromeo.

