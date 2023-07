Se facciamo mente locale sui film-maker che vantano il maggior grado di acclamazione in Italia e all’estero, certamente fra di essi non può mancare il nome di Paolo Sorrentino. Il regista napoletano ha segnato il panorama del nostro cinema con progetti capaci di imprimersi nell’immaginario comune per il loro alto valore tecnico ed espressivo. Accompagnato quasi in tutte le pellicole dal suo fidato collaboratore Toni Servillo, prima ancora del successo riscosso con “La grande bellezza” - premiato agli Oscar come miglior film straniero - si è distinto per titoli come “Le conseguenze dell’amore” e “Il divo”, arrivando di recente a coronare la carriera col raconto intimista ed autobiografico “È stata la mano do Dio”.

E per chi va in cerca di nuove informazioni sul suo prossimo film, la produzione Fremantle ci informa che Sorrentino torna sul set proprio in questi giorni, con le riprese che si svolgeranno nella sua terra d’origine tra Napoli e Capri. Il progetto è a cura di Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Anthony Vaccarello per conto di Saint Laurent, lo stesso Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Le vendite internazionali verranno invece gestite per conto di UTA e Fremantle.

In base a quanto riportato sul comunicato ufficiale, il film si ispirerà alla vita di Partenope, che porta lo stesso nome della sua città ma non godrà delle fattezze di una sirena o di una divinità. Si immagina la sua nascita nel 1950 e ci troveremo a ripercorrere i momenti più significativi della sua vita, animati dalla lento declino della spensieratezza giovanile, dall’inesorabile decorso della bellezza classica, dall’alternanza di amori inutili e desideri impossibili, dallo scambio di flirt ormai divenuti noiosi e le improvvise esplosioni da colpo di fulmine, dai momenti di passione sotto il cielo di Capri, dagli sprazzi di gioia e dai dolori insolubili, dagli affetti reali e da quelli immaginati, dalla fine di una cosa e l’inizio di una nuova.

E nel mezzo tutti gli altri, amati, vissuti, osservati. Uomini e donne vittime delle proprie malinconie, con gli occhi ormai avviliti, perduti nell’impazienza e senza più la speranza di sorridere alla vista di un uomo che inciampa per le strade del centro. Tutto questo in compagnia del tempo, ostinato e incrollabile compagno di viaggio, e della bella Napoli, che unica nel suo modo di rapire il cuore sa ammaliare ed incantare, fa ridere e poi ferisce.

Come già avvenuto per i suoi film precedenti, anche in questo caso Sorrentino sarà coinvolto alla regia e in fase di scrittura. Per ciò che invece riguarda il cast, al momento son stati fatti i seguenti nomi: Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

In attesa di ulteriori informazioni e di un’ipotetica data d’uscita manteniamo alta l’attenzione, consapevoli che anche questa nuova produzione non lascerà di certo indifferenti.

Giovanni Scanu

