Una storia d'amore e d'amicizia per Paolo Calabresi in tournée con "Perfetti Sconosciuti", lo spettacolo di Paolo Genovese, in cui l'attore romano interpreta Rocco, affermato chirurgo, sposato con Eva (Valeria Solarino), di professione psicanalista.

Eva e Rocco organizzano una cena tra amici che attraverso un apparentemente innocuo gioco di società si trasforma in momento della verità.

La versione teatrale del celebre film, in cartellone dal 9 al 13 aprile al Teatro Massimo di Cagliari e il 14 aprile al Comunale di Sassari, racconta un interessante esperimento sociale, come spiega Calabresi: «Durante una serata tra amici di vecchia data, che si conoscono molto bene, una di loro propone di mettere il cellulare in comune, così che tutti possano sentire le telefonate e leggere i messaggi, visto che tutti sostengono di non avere segreti».

In realtà, ricorda l'attore, «la commedia affronta una tematica molto attuale, cioè la dipendenza che abbiamo da questi arnesi, in cui abbiamo inserito la nostra vita anche intima, delegando una parte di noi a un hard disk esterno, di cui non possiamo più fare a meno, fino a confondere mondo reale e virtuale».

Nel cast, oltre a Calabresi e Solarino, Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Paolo Briguglia e Lorenza Indovina.

«Rocco è un personaggio positivo, un uomo abbastanza saggio da saper aspettare che le cose accadano e non reagire subito agli stimoli, ma anche lui ha i suoi segreti - rivela l'artista - come il rapporto con la figlia, di cui si accaparra l'affetto con la benevolenza, quasi di nascosto dalla moglie, alla quale, come facciamo spesso noi maschietti, lascia il ruolo del lupo cattivo».

Tutto accade in una notte, durante un'eclissi di luna: «Il testo è lo stesso del film, cambia la reazione del pubblico a teatro si ride di più ma la botta finale arriva forte uguale».

