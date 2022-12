La foto più bella è appesa in camera. Carla Fracci che gli dà una carezza è un ricordo indelebile per Paolo Barbonaglia, 25 anni, ballerino. È lui il Romeo di Carola Puddu, la ballerina di Selargius che interpreta Giulietta nel dramma di Shakespeare, del Balletto di Roma per la regia di Fabrizio Monteverde.

I due, giovani protagonisti con la magia della più grande storia d’amore di tutti i tempi, saranno anche a Cagliari al teatro Massimo in un evento speciale che anticipa la stagione 2022-2023 della Grande danza targata Cedac: martedì 13 dicembre alle 17 e alle 20,30 e mercoledì 14 negli stessi orari.

E sono già sold-out tutti gli spettacoli tranne la nuova replica straordinaria del 13 alle 17. Per Barbonaglia è la prima volta nell’Isola, «ci sono stato soltanto in vacanza con i miei genitori quando ero bambino, ma per danzare mai. Questa è la prima volta e sono davvero felicissimo, non vedo l’ora di arrivare».

Ci dica Paolo, che effetto fa interpretare niente meno che Romeo?

«È un ruolo molto interessante e anche molto complicato perché dall’inizio alla fine sei sempre in scena. È molto importante lo sviluppo che ha il personaggio. L’avevo già fatto nel 2019 sempre per il Balletto di Roma ma allora la mia partner era Azzurra Schena».

Adesso invece c’è Carola Puddu. Come vi siete trovati?

«Molto bene, abbiamo consolidato questa accoppiata. Abbiamo già fatto diverse repliche che ci hanno fatto trovare la sintonia anche in scena».

Con Carola tra l’altro, avete in comune “Amici”. Cosa conserva di quella esperienza?

«Ero molto giovane, avevo appena diciotto anni. È passato tanto tempo ma è stata una bella esperienza. In televisione entrano in gioco diversi fattori oltre alla fisicità della danza. È stata una cosa particolare che mi è servita per forgiare il carattere».

In tv ha fatto anche “Stasera casa Mika”.

«Sì Mika è un artista molto speciale, una grandissima persona. Si è messo alla pari con noi e veniva in sala prove a confrontarsi, non mi aspettavo che una celebrità potesse fare questo».

Di Carla Fracci che ricordo ha ?

«Con lei ho fatto uno stage, una donna di grande esperienza. Mi ha dato una carezza. Ho la foto in camera, mia mamma ci teneva tanto».

Carola cosa le ha raccontato della Sardegna?

«Mi ha raccontato che ha una casa in campagna e che è un posto molto bello».

Non gliel’ha detto che suo papà le portava il maialetto anche a Parigi? Magari lo farà assaggiare anche a lei.

«No in effetti questo non me lo ha raccontato!»

Che sogni ha adesso?

«Intanto mi piace vivere la mia esperienza lavorativa in modo sereno, voglio esser sempre certo di fare un buon lavoro e portare a termine le sfide quotidiane. Per il futuro non si può sapere».

