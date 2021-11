Compleanno speciale per Pamela Prati. Nel giorno in cui l’attrice e showgirl di origine sarda festeggia i suoi 63 anni, esce “Extasy”, brano “dance” dal sapore anni Ottanta.

Per Pamela Prati l’uscita è anche occasione per celebrare i suoi 40 anni di carriera, che cadono proprio nel 2021.

“Extasy” è un brano-tributo alla dance per eccellenza, ispirato alle sonorità di Diana Ross e Donna Summer. Il perfetto binomio tra Pamela Prati e Daniele Piovani (reduci dal successo de "L'estate è adesso"), si arricchisce di un terzo elemento, Andrea Gallo, autore tra gli altri di Mina e Adriano Celentano.

“Ho voluto fortemente far uscire ‘Extasy’ il giorno del mio compleanno perché è un brano che racconta la femminilità – spiega Pamela Prati – la passione e la forza di noi donne. ‘Extasy’ è una fragranza esotica, è un movimento sensuale, è tutto quello che inebria chi abbiamo davanti e che ci rende uniche. Quando sono entrata nel mitico Piper per girare il video, mi sono tornate subito in mente quelle indimenticabili serate di quando, appena arrivata a Roma e ventenne, ballavo tutte le hit dance senza sosta”.

Il singolo accompagnerà tutti i fan di Pamela Prati fino al 28 marzo, data in cui "Extasy" diventerà un vinile ad edizione limitata con i maggiori successi, le iconiche sigle e alcuni remix speciali.

(Unioneonline/v.l.)

