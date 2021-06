And the winner is. Chiude col botto il Figari Film Fest. Con un buon successo di pubblico e i vincitori del concorso dell’11ª edizione della manifestazione dedicata ai cortometraggi e al mercato audiovisivo.

Premiati a Olbia "Love is just a death away" di Bára Anna Stejskalová per la sezione Animazione, "L’uomo del mercato" di Paola Cireddu per la sezione Regionale, "Lorena" di Sergio Babilonia per Scarpette rosse, con menzione speciale per "Kosher" di Gideon Imagor, e, ancora, "J’ador" di Simone Bozzelli per la sezione Nazionale (Premio Gregu) e "Stephanie" di Leonardo van Dijl (Belgio) per la sezione Internazionale (Premio Smeraldina), con due menzioni speciali per "Dummy" di Laurynas Bareisa (Lituania) e "Dustin" di Naïla Guiguet (Francia).

Chiudono due riconoscimenti molto ambiti, che consentiranno ai due film premiati di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti: il Premio France TV per il miglior corto, andato a "Gas station" di Olga Torrico, e il Premio Rai Cinema, conquistato da "Accamora" di Emanuela Muzzupappa.

Anche in questa edizione, il Figari Film Fest ha proposto una ricca selezione di corti provenienti da tutto il mondo: 62 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1500 pervenuti. La serata finale è stata condotta dal direttore artistico Matteo Pianezzi, sul palco in chiusura di kermesse con la giuria formata dalla giornalista e critica cinematografica Elisabetta Bartucca e dall’attrice Ivana Lotito per la sezione Scarpette Rosse dedicata ai film a tematica femminile e i registi Giuseppe Marco Albano e Adriano Valerio chiamati a giudicare i film Internazionali.

Ha lavorato a distanza la giuria della sezione Animazione composta da Silvia Capitta e Alessandro Mattei, entrambi animatori per Sony Imageworks, e la giuria dei film Nazionali e Regionali: Tsanko Vasilev, direttore artistico del festival Oscar Qualifying In the Palace (Bulgaria) e fondatore del Filmer Forge Programme, supportato da Marge Liiske, Direttrice di Industry@Tallinn & Baltic Event, che organizzano annualmente il Black Nights Film Festival in Estonia

Proiettati nella notte, per la gioia del pubblico di via Dante, i corti vincitori. Infine, i ringraziamenti a tutti gli sponsor e i partners, il Ministero della Cultura, la Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione Sardegna Film Commission e il Comune di Olbia.

