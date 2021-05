Cosa ci aspetta oggi, 29 aprile, secondo lo Zodiaco

Ariete – Non perdete la positività di questi giorni. Sicuramente funziona come marcia in più per non affossarvi.

Toro – Scagli la prima pietra chi è senza peccato: allora non continuate ad accusare gli altri di colpe che non hanno.

Gemelli – Non demoralizzatevi, prendetevi questo tempo in cui siete soli per lavorare su voi stessi e migliorarvi.

Cancro – Siete sempre afflitti dal dilemma “Tentare o non tentare?”. Certe volte dovreste seguire di più il vostro istinto.

Leone – Faticate ancora a trovare il vostro equilibrio. Provate a ripartire incastrando un pezzo alla volta come in un puzzle.

Vergine – Il vostro umore è altalenante. Dipende da voi o da qualcosa di esterno? Prima lo capite e meglio sarà per voi.

Bilancia – È corretto godersi ogni istante ma non siate avventati. Certe decisioni vanno prese dopo una giusta riflessione.

Scorpione – Ultimamente siete molto indecisi e la cosa non vi piace. Cosa vi rende così poco sicuri di voi e delle vostre scelte?

Sagittario – Avete scoperto che una dieta sana vi fa sentire meglio. Anche un po’ di movimento non sarebbe una brutta idea.

Capricorno – Dopo un periodo no, sembra che abbiate ritrovato la vostra felicità. Non lasciatela andare così in fretta.

Acquario – Avete le mani bucate in questi ultimi giorni. Non sperperate sempre tutto ma cercate di risparmiare qualcosa per il futuro.

Pesci – Se non vi sentite sicuri, rivolgetevi a chi sicuramente saprà aiutarvi al meglio senza temere giudizi.

© Riproduzione riservata