Ozzy Osbourne ha annunciato la cancellazione del suo tour in Europa per motivi di salute.

«Questa è probabilmente una delle cose più difficili che ho mai dovuto condividere con i miei fan» spiega l’ex leader dei Black Sabbath in un lungo post sui social. «Come sapete – prosegue – quattro anni fa ho avuto un brutto incidente che ha causato danni alla mia colonna vertebrale».

La leggenda dell’heavy metal, 74 anni, chiarisce dunque di non avere le forza necessarie per affrontare i concerti: «Il mio unico scopo negli ultimi anni è stato tornare sui palchi. La mia voce sta bene, ma dopo tre operazioni, il trattamento con le staminali, infinite sessioni di fisioterapia, e recentemente anche con il rivoluzionario trattamento HAL, il mio corpo rimane debole. Sono giunto alla conclusione che non sono fisicamente in grado di fare il tour europeo dato che non riuscirei a fare i viaggi richiesti».

Il tour, previsto nel 2019, era già stato rimandato prima a causa della salute e poi dell’emergenza Covid. In Italia era prevista una tappa aall’Arena di Bologna il 12 maggio 2023.

Ozzy Osbourne, che soffre anche di Alzheimer, ha poi annunciato di essere al lavoro con il suo staff per «trovare un modo per suonare senza dover viaggiare di paese in paese».

