Un film tutto sardo concorre alla selezione della pellicola che rappresenterà l'Italia quando verranno scelte le nomination agli Oscar per la sezione Miglior Film Internazionale. Dopo la doppia vittoria al Festival di Locarno, il regista Bonifacio Angius è in corsa insieme ad altri titoli italiani con “I Giganti” per la selezione alle nomination della celebre statuetta.

Il terzo lungometraggio del regista sassarese, che recita anche nel ruolo di uno dei protagonisti, è nell'elenco dei 18 film italiani che l'Anica, l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, dovrà votare il 26 ottobre su richiesta dell'Academy per designare quale opera italiana parteciperà alla selezione per le Nomination agli Oscar nella sezione riservata al Miglior Film Internazionale.

Un riconoscimento prestigioso per un film che ha impressionato la critica e trovato anche buona accoglienza da parte del pubblico, come dimostra il Premio della Giuria Giovani a Locarno.

Un'altra chance per la Sardegna – come location – da “Ariaferma”, il film girato da Leonardo Di Costanzo nel carcere ormai dismesso di San Sebastiano a Sassari. I protagonisti sono Toni Servillo e Silvio Orlando.

