Questa volta sarà l’amante di un imprenditore.

Per finta naturalmente, anche se la storia arriva da un tribunale. Rosa Deriu, 53 anni, originaria di Ittiri ma residente ad Oristano da tempo, tra pochi giorni sarà a Roma per registrare una nuova puntata di Forum, storico programma delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro.

L’attrice oristanese, che anni fa è stata anche miss mamma italiana ma anche commentatrice sportiva in diverse trasmissioni televisive, a Forum è stata chiamata per la seconda volta. La puntata andrà in onda ad aprile.

«Per me è un grande onore essere stata contatta nuovamente - racconta Rosa Deriu -. Sto studiando la parte già da tempo. È una storia assurda, reale purtroppo. Quando mi hanno chiamata per farmi scegliere la parte tra l’amante e la moglie ho scelto l’amante. Un ruolo di certo più piccante come del resto sono io».

