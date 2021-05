La cantante israeliana Noa sarà ospite il 3 agosto del Festival Dromos a Oristano.

La kermesse andrà in scena tra fine luglio e metà agosto in varie località della provincia. Fra i vari artisti, l’organizzazione aveva annunciato in precedenza la presenza di Niccolò Fabi (a Fordongianus l’8 agosto) ma il cartellone completo verrà presentato a breve.

Noa – compositrice, percussionista e attivista – sarà in concerto in piazza Duomo, affiancata dal chitarrista Gil Dor, con il suo ultimo progetto discografico, “Afterallogy”. Per il pubblico, i posti a sedere saranno limitati e distanziati, secondo le norme anti-Covid.

